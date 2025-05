"Mos e humb kohën me këta njerëz", horoskopi për ditën e sotme, 8 maj 2025

Dashi

Do ta kesh të vështirë të përqendrohesh. Mos u merr me asgjë që kërkon shumë përqendrim mendor. Thjesht nuk ke mundësi tani për tani të përqendrohesh te gjëja që kërkon vëmendjen tënde të plotë. Prit deri në një datë të mëvonshme.

Demi

Do ta gjesh veten në një mjegull gjatë pjesës më të madhe të ditës. Nuk do të rikthehesh vërtet në gjendjen e duhur deri në fund të pasdites. Deri atëherë, mos e vendos veten nën presion për të arritur shumë. Do të mbetesh vetëm me një zhgënjim të madh.

Binjaket

Gjej kohë për të organizuar punën që të ka mbetur nga ditët e kaluara. Përpara se të vendosësh gjithçka mënjanë për në mbrëmje, sigurohu që të kesh gjithçka që të nevojitet për nesër në rregull. Pak kohë e shpenzuar për t’u organizuar tani do të të kursejë shumë kohë më vonë.

Gaforrja

Mos merrni asnjë vendim të madh. Shtyni çdo takim të rëndësishëm. Mendja juaj nuk është plotësisht e qëndrueshme dhe çdo veprim që bëni nuk do të dalë ashtu siç dëshironi. Nuk ka asnjë fortesë që t’ju mbajë të qëndrueshëm. Kjo është një kohë për t’u përmbajtur detyrave që janë planifikuar tashmë.

Luani

Nuk mund t’u besosh plotësisht fjalëve të të tjerëve. Njerëzit mund të thonë një gjë tani dhe të premtojnë gjithçka, por që ata ta mbajnë këtë premtim është një histori tjetër. Në fund të fundit, ata kanë në mendje axhendën e tyre – jo tuajën. Ki kujdes.

Virgjeresha

Ti ke ndjenjën tënde për atë që është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Mos lejo që të tjerët të të bindin të dalësh nga ky sistem besimesh. Është shumë e rëndësishme që të qëndrosh i lidhur me veten dhe me idenë tënde personale për të vërtetën. Mos u fikso pas vlerave të të tjerëve.

Peshorja

Vazhdoni me detyrat që keni nisur tashmë. Tani nuk është koha për të filluar diçka të re. Besimi juaj është i lartë dhe emocionalisht ndiheni mirë, por në përgjithësi, gjykimi juaj nuk është shumë i shëndoshë. Mos bëni lëvizje të mëdha në këtë kohë.

Akrepi

Je në prag të një përparimi të madh në karrierën tënde. Mos e prish këtë mundësi të mrekullueshme duke u nxituar. Jo gjithçka është gati ende. Ki durim. Sot është një kohë e mirë për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të mbajtur shënime.

Shigjetari

Mos e humb kohën me njerëz që nuk e kuptojnë plotësisht situatën tënde. Të tjerët mund të sillen sikur e dinë për çfarë po flasin, por e vërteta është se ata nuk e kuptojnë plotësisht aq mirë sa ti. Ki kujdes se kë dëgjon.

Bricjapi

Do ta gjesh veten duke ëndërruar me sy hapur dhe kjo është pozitive. Lëre mendjen të lirë. Do të fitosh një pasqyrë të shkëlqyer kur nuk e kufizon veten në asnjë mënyrë. Fantazitë e tua janë shumë të vlefshme – ato do të të ndihmojnë të hapësh rrugën drejt hapit tjetër në karrierën tënde.

Ujori

Mos e nënshkruaj kontratën ende. Mos i thuaj po marrëveshjes që po të ofrohet tani. Përdor disa ditë për ta mbajtur mend dhe mendo plotësisht për pasojat. Nëse angazhohesh tani, do të gjendesh në një situatë shumë të vështirë më vonë.

Peshqit

Konsideroni situatën tuaj në një mënyrë të re. Shikoni vitin e kaluar dhe pyeteni veten se çfarë keni arritur. A i keni përmbushur qëllimet që i keni vënë vetes? Ndoshta nuk keni vendosur asnjë qëllim. Vlerësoni tani në mënyrë që të përgatiteni për të ardhmen./bw