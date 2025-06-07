Korruptoi karabinierin, zbulohet emri i shqiptarit të arrestuar në Itali, furnizonte me drogë Puglia-n
Ditën e djeshme 11 urdhër-arreste u lëshuan nga policia italiane, pas një operacion kundër drogës. Hetimet, të kryera nga forcat e rendit dhe të koordinuara nga gjyqësori, shkatërruan një rrjet trafikimi droge aktiv midis Lesinës, Campomarinos, Sannicandro Garganico dhe Ruvo di Puglia.
Sipas një pjese të urdhrit prej 102 faqesh, dy të dyshuarit kryesorë, shqiptari Elidon Buxheli dhe Angelo Di Nauta, dyshohet se kanë pasur kontakte telefonike dhe personale me oficerin e zbatimit të ligjit për të marrë informacion strategjik. Gjithashtu dyshimet përqendrohen në detajet që lidhen me zbulimin e një GPS-i të instaluar nën automjetin e përdorur nga një prej trafikantëve shqiptarë të drogës.
Hetimet sugjerojnë se karabinieri e këshilloi Di Nautën të shkonte te një shitës gomash për të kontrolluar për pajisje të tjera GPS në makinat e përdorura nga trafikantët, një sugjerim që u ndoq më pas. Hetimi zbulon një pamje alarmante: pavarësisht statusit paraprak të disa prej të dyshuarve, dyshimet për paskrupullshmërinë e tyre janë të forta.
Hetimet lindën nga marrëdhëniet midis dy prej të dyshuarve, Leonardo Cursio dhe Rita Sacco, me burrin me origjinë shqiptare të përfshirë në trafikim. Në veçanti, u zbulua se ata kishin organizuar një udhëtim për të transportuar drogë; pas kthimit të tyre, gruaja iu ankua partnerit të saj për pagën që merrte një mijë euro të cilën e konsideronte të pamjaftueshme.