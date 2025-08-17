LEXO PA REKLAMA!

Korçë/ Zjarri në Parkun e Gërmenjit vijon, bie intensiteti por rritet sipërfaqja e djegur

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 12:06
Aktualitet

Korçë/ Zjarri në Parkun e Gërmenjit vijon, bie intensiteti

Situata nga zjarri në Parkun Natyror të Gërmenjit paraqitet më e qetë sot, me vetëm një vatër aktive, por sipërfaqja e djegur është zgjeruar.

Gazetari i Report TV, Armand Braho, raporton se në terren ndodhen rreth 65 forca nga MZSH Kolonjë, Drejtoria Rajonale e Zonave të Mbrojtura, policia kufitare, shërbimi pyjor dhe vullnetarë, të mbështetur edhe nga 35 ushtarë nga reparti i Drenovës. Përhapja e zjarrit dje preku zonën e mbrojtur të pyllit, duke e bërë situatën me rrezik të lartë.

Autoritetet vendore shprehen se përpjekjet intensive po japin rezultate, dhe parashikimi i motit me reshje shiu mund të favorizojë normalizimin e situatës.

Prefekti i qarkut, Nertil Jole, konfirmoi se aktualisht ka vetëm një vatër aktive, atë të Gërmenjit, dhe në terren janë rreth 100 persona të angazhuar në shuarjen e saj.

Postimi i prefektit Nertil Jole:

“Në qarkun e Korçës ka vetëm 1 vatër zjarri aktive. Nga informacioni më i përditësuar, situata e zjarrit të rënë në afërsi të Parkut Natyror të Gërmenjës prej datës 11 gusht, paraqitet relativisht më e qetë sot, por ende ka prezencë aktive të zjarrit (pikat e kuqe në hartë).
Në terren sot janë organizuar rreth 65 forca nga MZSH, AdZM, policia kufitare, punonjës shërbimi të bashkisë e vullnetarë të zonës, të mbështetur nga 35 forca të ushtrisë. Terreni ka vështirësi pasi kërkon afro 3 orë për të mbërritur në sipërfaqen e prekur dhe duhet shumë kujdes sepse zona ka edhe municione.
Po punohet prej gjashtë ditësh për të penguar sa është e mundur depërtimin brenda kurorës zonë të mbrojtur. Strukturat vendore janë në komunikim edhe me palën greke, për të koordinuar veprimet, duke shpresuar se ditën e sotme situata do të përmirësohet akoma më shumë.
Ripërsëris apelin për kujdes të shtuar nga të gjithë, për të shmangur situata të tilla që kërkojnë shumë energji njerëzore e shpenzime buxhetore për t'u neutralizuar!”

