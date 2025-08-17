Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 11:35
Sot, 17 gusht 2025, tregu valutor në Shqipëri shfaq këmbime si më poshtë:
• Dollari amerikan (USD): blihet me 82 lekë, shitet me 83.5 lekë
• Euro (EUR): blihet me 96.2 lekë, shitet me 97.4 lekë
• Franga zvicerane (CHF): blihet me 101.5 lekë, shitet me 103 lekë
• Paundi britanik (GBP): blihet me 111 lekë, shitet me 112.5 lekë
• Dollari kanadez (CAD): blihet me 59.3 lekë, shitet me 61 lekë
Të dhënat tregojnë një stabilitet relativ në këmbimet e monedhave kryesore në tregun shqiptar, ndërsa qytetarët dhe bizneset mund të planifikojnë transaksionet e tyre sipas këtyre kurs-eurove dhe kurs-dollari.