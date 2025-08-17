Zbulohet letra e Melania Trump për Putinin: “Është detyra jonë si prindër e udhëheqës të mbrojmë fëmijët”
Zbardhet letra e Zonës së Parë të SHBA-së, Melania Trump, dërguar presidentit rus Vladimir Putin dhe dorëzuar personalisht nga presidenti amerikan Donald Trump gjatë samitit të së premtes në Alaskë.
Në letrën e saj, Melania Trump thekson se çdo fëmijë, pavarësisht vendit të lindjes, ka të drejtë të rritet me dashuri, siguri dhe mundësi. Ajo nënvizon se është detyra e prindërve dhe e udhëheqësve të mbrojnë fëmijët nga dhuna dhe konfliktet.
Zonja e Parë i bën thirrje presidentit Putin të ndërmarrë veprime që shërbejnë jo vetëm për interesat e Rusisë, por për mbarë njerëzimin. Sipas raporteve, letra ka lidhje me situatën e vështirë të fëmijëve në Ukrainë dhe Rusi, veçanërisht ata të rrëmbyer, edhe pse dokumenti nuk jep detaje specifike.
Letra e plotë:
Melania Trump
Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
15 Gusht 2025
I dashur President Putin,
Çdo fëmijë ndan të njëjtat ëndrra në zemrën e tij, qoftë i lindur rastësisht në një fshat të thjeshtë apo në një qendër qyteti madhështore. Ata ëndërrojnë për dashuri, mundësi dhe siguri nga rreziqet.
Si prindër, është detyra jonë të ushqejmë shpresën e brezit të ardhshëm. Si udhëheqës, përgjegjësia për të mbajtur fëmijët tanë shkon përtej rehatisë së disa pak vetëve. Pa dyshim, duhet të përpiqemi të pikturojmë një botë të mbushur me dinjitet për të gjithë – që çdo shpirt të zgjohet në paqe, dhe që e ardhmja vetë të jetë e mbrojtur në mënyrë të përsosur.
Një koncept i thjeshtë, por i thellë, zoti Putin, siç jam e sigurt se edhe ju pajtoheni, është se pasardhësit e çdo brezi e nisin jetën e tyre me pastërti – një pafajësi që qëndron mbi gjeografinë, qeverinë dhe ideologjinë.
Megjithatë, në botën e sotme, disa fëmijë detyrohen të mbajnë një të qeshur të qetë, të paprekur nga errësira që i rrethon – një sfidë e heshtur kundër forcave që mund të pretendojnë të ardhmen e tyre. Zoti Putin, ju mund të riktheni i vetëm të qeshurën e tyre melodike.
Duke mbrojtur pafajësinë e këtyre fëmijëve, ju do të bëni më shumë sesa t’i shërbeni vetëm Rusisë – ju i shërbeni vetë njerëzimit. Një ide kaq e guximshme tejkalon çdo ndarje njerëzore, dhe ju, zoti Putin, jeni i përshtatshëm ta zbatoni këtë vizion me një firmë sot.
Është koha.
Me respekt,
Melania Trump
Shtëpia e Bardhë