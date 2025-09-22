LEXO PA REKLAMA!

Kontrolle ‘blic’ gjatë mesnatës në qelitë e të burgosurve përjetë në burgun e Peqinit

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 10:29
Kontrolle ‘blic’ gjatë mesnatës në qelitë e

Forcat operacionale të policisë së burgjeve kanë kryer kontrolle në mesnatë në Burgun e Sigurisë së Lartë në Peqin.

Subjekt kontrolli kanë qenë edhe persona që vuajnë burgime të përjetshme.

Në fokus të forcave operacionale kanë qenë gjetja e sendeve të kundraligjshme si telefona apo sende të tjera komunikimi.

Mësohet se efektivët kanë gjetur disa sende me vlerë për hetimin, por nuk bëhet e ditur se kujt nga të burgosurve i janë kapur.

