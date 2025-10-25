LEXO PA REKLAMA!

Kontrabandoi veshje nga Greqia me vlerë 100 mijë euro, arrestohet shoferi i autobusit

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 09:25
Aktualitet

Goditet një tjetër rast i kontrabandës, ndërsa në pranga ka rënë shoferi i një autobusi që vinte nga Greqia. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ra shtetasi me inicialet . Z., 54 vjeç, banues në fshatin Neviçisht, Korçë.


Nga kontrolli, në autobusin që ky shtetas drejtonte, janë gjetur veshje të dyshuara të kontrabanduara nga Greqia, pasi nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje, me vlerë 100 mijë euro.

NJOFTIMI I POLICISE
Policia Kufitare intensifikon kontrollet për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në kufi.

Goditet një tjetër rast i kontrabandës.

Kontrabandoi veshje nga Greqia, arrestohet në flagrancë, gjatë transportimit të tyre, 54-vjeçari, shofer autobusi.
Sekuestrohen veshjet e kontrabanduara, që kapin vlerën rreth 100 mijë euro.


Në vijim të kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara në informacionet policore të marra në rrugë operative, shërbimet e DVKM Korçë, në hyrje të RSh-së, në PKK Kapshticë, kaluan për kontroll në vijën e dytë autobusin me drejtues shtetasin N. Z., 54 vjeç, banues në fshatin Neviçisht, Korçë.

Nga kontrolli, në autobusin që ky shtetas drejtonte, janë gjetur veshje të dyshuara të kontrabanduara nga Greqia, pasi nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje.

Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi N. Z., 54 vjeç, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.

