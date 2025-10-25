Kontrabandoi veshje nga Greqia me vlerë 100 mijë euro, arrestohet shoferi i autobusit
Goditet një tjetër rast i kontrabandës, ndërsa në pranga ka rënë shoferi i një autobusi që vinte nga Greqia. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ra shtetasi me inicialet . Z., 54 vjeç, banues në fshatin Neviçisht, Korçë.
Nga kontrolli, në autobusin që ky shtetas drejtonte, janë gjetur veshje të dyshuara të kontrabanduara nga Greqia, pasi nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje, me vlerë 100 mijë euro.
NJOFTIMI I POLICISE
Policia Kufitare intensifikon kontrollet për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në kufi.
Në vijim të kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara në informacionet policore të marra në rrugë operative, shërbimet e DVKM Korçë, në hyrje të RSh-së, në PKK Kapshticë, kaluan për kontroll në vijën e dytë autobusin me drejtues shtetasin N. Z., 54 vjeç, banues në fshatin Neviçisht, Korçë.
Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi N. Z., 54 vjeç, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme.