KPA jep vendimin për kreun e KLP, Alfred Balla largohet nga Drejtësia për 15 vite

Kolegji i Posaçëm i Apelimit kaloi sot në vetting në shkallën e dytë kreun e KLP, Alfred Balla, ankimuar nga Komisioneri Publik.

Pas shqyrtimit KPA ka vendosur largimin e Alfred Ballës nga sistemi i drejtësisë për 15 vite.

Çështja ndaj Alfred Ballës nuk lidhej me detyrën e rëndësishme që ai mban në krye të qeverisë së prokurorisë, një mandat që edhe këtu i ka përfunduar prej 19 dhjetorit ashtu si edhe një funksionareje tjetër, kreut të KLGJ Naureda Llagamit, por me precedentin e hapur nga shkalla e parë e vettingut që e përfshiu në rivlerësimin e trefishtë për shkak të detyrës që kishte mbajtur si ndihmës ligjor në gjykatën e lartë para 2017.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në qershor 2023 u shpreh pa një vendim përfundimtar për Alfred Ballën, pra me një vendim që nuk do të thotë as shkarkim dhe as konfirmim në detyrë për shkak se ai rezultoi të mos kishte pasur statusin e magjistratit.

Kleçka e çështjes Balla përfshinte një ndërprerje të marrëdhënies së punës e më tej një proces në gjykatë që sipas KPK do të thoshte humbje e statusit as nga vetting dhe as nga dorëheqja e tij, por nga ndërprerja e marrëdhënies së punës.

Por, Komisioneri publik e kundërshtoi shkallën e parë të vetting-ut me kërkesën se vetting-u duhet të shprehet me një vendim të qartë.