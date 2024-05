FOTO/ Shembja e galerisë në minierën e Martaneshit, kush është minatori 29-vjeçar që humbi jetën

Një aksident i rëndë u shënua mesditën e sotme në minierën në Thekën të Martaneshit. Dy minatorë të cilët punonin si vagonistë në minierë u zunë poshtë nga shembja e një masivi mineral teksa po punonin.

Si pasojë e plagëve të marra minatori Armond Peshku, vetëm 29 vjeç humbi jetën, ndërsa shtetasi Hajdar Bala, rreth 40 vjeç është transportuar në spital për ndihmë mjekësore informoi policia e Dibrës. Aksidenti i rëndë u shënua sot rreth orës 12:50 minuta (21 maj 2024).

Report Tv e Shqiptarja.com mëson se Bala është nisur me urgjencë me helikopter drejt spitalit të Traumës në Tiranë ku dhe po i nënshtrohet operacionit.

Burime paraprake për Report tv bëjnë me dije se subjekti minerar në të cilin ka ndodhur aksidenti është 'Ylberi sh.p.k"

Grupi hetimor në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje.