Tre vjet burg nëse tallesh dhe përbuz “udhëheqësit”

Qeveria shqiptare ka hedhur për konsultim publik një projekt të ri për Kodin Penal, i cili ngre alarmin për kthim në kohët e errëta të censurës dhe autoritarizmit. Ndryshe nga rregullimet e mëparshme që mbronin simbolet kombëtare me masa të arsyeshme, projektligji i ri shkon përtej logjikës: ai barazon talljen apo përbuzjen ndaj politikanëve, institucioneve dhe “dëshmorëve të Atdheut” me krime kundër rendit kushtetues. Dënimi? Deri në 3 apo edhe 4 vjet burg.

Neni 236 i draftit e klasifikon si “përdhosje” çdo gjest kritik, satirik apo përçmues ndaj Presidentit, Kuvendit, Qeverisë, Gjykatës Kushtetuese apo forcave të armatosura. Me pak fjalë, kush guxon të tallet me “të shenjtët” e shtetit – qofshin institucione apo individë që i përfaqësojnë – përfundon në burg. E madje, nëse këtë e bën një media apo subjekt juridik, ndalohet të operojë deri në 5 vjet.

Ky nen është shkruar me një gjuhë tërësisht të paqartë dhe elastike – mjafton një interpretim i lirë për ta kthyer çdo formë humori, kritike apo ironie në një “krim” kundër Republikës. Ndërkohë që Kushtetuta e Shqipërisë dhe Karta Evropiane e të Drejtave të Njeriut e mbrojnë lirinë e shprehjes, projekt-kodi i ri përpiqet ta shtypë me grusht të hekurt.

Për më tepër, kodi aktual penal ka qenë gjithnjë në përputhje në rritje me standardet ndërkombëtare. U hoq dënimi me vdekje, u shfuqizua ndalimi penal për homoseksualitetin, dhe u fshi madje edhe “shpifja ndaj Presidentit” – me presion të drejtpërdrejtë nga BE. Tani, kjo qeveri duket sikur po përpiqet të ringjallë hijet e së kaluarës.

Çështja bëhet edhe më absurde kur kuptohet se neni në fjalë i jep më shumë mbrojtje Presidentit apo Gjykatës sesa vetë flamurit kombëtar – një përmbysje totale e përparësive shtetërore dhe një shembull klasik se si pushteti politik po tenton të shenjtërohet veten përmes ligjit.

Kritikët janë të shumtë dhe të qartë: ky është një kod i shkëputur nga realiteti dhe nga Europa. Është një hap i rrezikshëm drejt kriminalizimit të mendimit ndryshe. Madje edhe Prokurori i Përgjithshëm dhe Dhoma e Avokatëve e kanë quajtur draftin të pajustifikueshëm dhe të mbushur me absurditete juridike.

Nëse ky projekt miratohet, nuk është vetëm një çështje ligji. Është një sinjal i qartë se Shqipëria është gati të zhytet në një fazë të re të shtypjes së lirisë së fjalës, ku edhe një meme në rrjete sociale mund të të çojë në gjyq, apo një editorial kritik të mbyllë një media.

Në vend që të shkojmë drejt Evropës, po marrim kthesën e gabuar drejt Lindjes autoritare. Dhe nëse qytetarët nuk reagojnë, nesër mund të jetë shumë vonë për të folur – ose edhe për të qeshur.