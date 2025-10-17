LEXO PA REKLAMA!

Kishte fshehur në banesë mbi 7 kg kanabis me qëllim shitjen, arrestohet 62-vjeçari në Kurbin

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 09:42
Një 62-vjeçar është arrestuar nga policia e Kurbinit për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.


Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë 62-vjeçarit Begtash Zeneli iu gjetën 7 kilogramë e 350 gramë lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa, të cilën dyshohet se ky shtetas e posedonte me qëllim shitjen në doza.

Njoftimi: 

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin, në vijim të punës për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative, kanë organizuar dhe finalizuar në bashkëpunim me Forcat e Posaçme “Shqiponja”, operacionin policor të koduar “Streha”.

Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll në banesën e shtetasit B. Z., në fshatin Vinjoll, ku gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 7 kilogramë e 350 gramë lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa, të cilën dyshohet se ky shtetas e posedonte me qëllim shitjen në doza.


Në përfundim të veprimeve të para hetimore, shtetasi B. Z., 62 vjeç, banues në fshatin Vinjoll, u arrestua në flagrancë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

