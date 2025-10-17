Sherr mes disa personave në Durrës, dy prej tyre përfundojnë në spital. Njëri kishte armë me vete
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 09:17
Aktualitet
Një sherr mes tre personash ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Durrës, në lagjen nr. 15 të Durrësit pranë një pike karburanti.
Dy persona kanë mbetur të lënduar dhe po marrin ndihmë mjekësore në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Njëri nga personat e përfshirë në konflikt ka pasur një armë zjarri me vete dhe ka goditur me tytën e saj.
Shërbime të policisë që kanë qenë në zonë kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë bërë shoqërimin e tyre.