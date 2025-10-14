LEXO PA REKLAMA!

Kreu marrëdhënie me të miturën dhe e quante gruan e katërt/ Jepet vendimi për kirurgun Dervish Hasi

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 11:06
Kreu marrëdhënie me të miturën dhe e quante gruan e

Kirurgu, Dervish Hasi është dënuar me 15 muaj burg sipas vendimit të dhënë nga Gjykata e Tiranës.

Mjeku me 4 gra u mor i pandehur për akuzën e pornografisë, por gjykata bëri rikualifikim të veprës penale dhe e dënoi atë për dhunë në familje.

Kujtojmë se Dervish Hasi me profesion mjek kirurg kishte përdorur si bashkëshorten e tij të katërt vajzën 16 vjeçare.

Hasi njihet si besimtar mysliman dhe kishte edhe 3 gra të tjera.

E mitura shkonte në shtëpinë e Hasit në intervale të shkurtra kohore, 3 deri në 4 ditë, ndërsa dyshohet se Hasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të, e cila do të konfirmohet përmes akt-ekspertizës.

Me vajzën ai është njohur që kur ajo ishte 14 vjeçe.

