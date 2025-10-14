LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U kap me 200 kg drogë/ Zbulohet emri i shqiptarit që bënte "kërdinë" në mes të Italisë

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 10:47
Aktualitet

U kap me 200 kg drogë/ Zbulohet emri i shqiptarit që bënte

Autoritetet italiane kanë bërë me dije identitetin e shtetasit shqiptar të arrestuar më 9 tetor në Romë, i dyshuar për trafik dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për Kristian Prenin, 23 vjeç.

Sipas burimeve hetimore, Preni u kap në flagrancë nga karabinierët teksa po ecte në rrugë, duke mbajtur me vete një çantë në të cilën ishte fshehur një shumë prej 30.000 eurosh.

Arrestimi u pasua nga një kontroll në banesën e tij, ku autoritetet italiane sekuestruan plot 200 kilogramë kokainë, një armë zjarri tip pistoletë dhe dokumentacion shtesë që mund të lidhet me aktivitetin kriminal.

Hetimet vijojnë për të përcaktuar rrjetin e plotë të përfshirë në këtë trafik dhe për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse ligjore.

Preni ndodhet aktualisht në paraburgim në pritje të një vendimi përfundimtar nga gjykata italiane.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion