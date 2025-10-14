U kap me 200 kg drogë/ Zbulohet emri i shqiptarit që bënte "kërdinë" në mes të Italisë
Autoritetet italiane kanë bërë me dije identitetin e shtetasit shqiptar të arrestuar më 9 tetor në Romë, i dyshuar për trafik dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për Kristian Prenin, 23 vjeç.
Sipas burimeve hetimore, Preni u kap në flagrancë nga karabinierët teksa po ecte në rrugë, duke mbajtur me vete një çantë në të cilën ishte fshehur një shumë prej 30.000 eurosh.
Arrestimi u pasua nga një kontroll në banesën e tij, ku autoritetet italiane sekuestruan plot 200 kilogramë kokainë, një armë zjarri tip pistoletë dhe dokumentacion shtesë që mund të lidhet me aktivitetin kriminal.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar rrjetin e plotë të përfshirë në këtë trafik dhe për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse ligjore.
Preni ndodhet aktualisht në paraburgim në pritje të një vendimi përfundimtar nga gjykata italiane.