Publikohet teksti integral i marrëveshjes për paqen në Rripin e Gazës
Teksti integral i marrëveshjes për paqen në Rripin e Gazës u firmos më 13 tetor 2025 nga presidenti i SHBA-së Donald J. Trump, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, Emir i Katarit Tamim bin Hamad Al-Thani dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan.
Liderët e nënshkruar mirëpresin angazhimin dhe zbatimin historik të marrëveshjes, e cila i jep fund më shumë se dy viteve vuajtjesh dhe humbjesh të thella në rajon, duke hapur një kapitull të ri shprese, sigurie dhe bashkëpunimi. Marrëveshja synon të sigurojë paqe, stabilitet dhe mundësi për të gjithë popujt e rajonit, përfshirë palestinezët dhe izraelitët, duke mbrojtur të drejtat themelore, sigurinë dhe dinjitetin e tyre.
Sipas dokumentit, një paqe e qëndrueshme është e mundur vetëm nëse të gjithë aktorët e përfshirë mund të lulëzojnë së bashku, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe duke promovuar sigurinë dhe stabilitetin për të gjithë.
Ky moment konsiderohet një hap historik drejt një Lindjeje të Mesme më të qëndrueshme dhe një shprese për një të ardhme paqësore dhe të sigurt për brezat e ardhshëm.
“Në tekstin e marrëveshjes shkruhej:”
Ne, të nënshkruarit, mirëpresim angazhimin dhe zbatimin vërtet historik nga të gjitha palët, të Marrëveshjes së Paqes së Trump, e cila i jep fund më shumë se dy viteve vuajtjesh dhe humbjesh të thella, duke hapur një kapitull të ri për rajonin, të shënuar nga shpresa, siguria dhe një vizion i përbashkët për paqe dhe prosperitet. Ne mbështesim dhe miratojmë përpjekjet e sinqerta të Presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza dhe për të sjellë paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme. Së bashku, ne do ta zbatojmë këtë marrëveshje në një mënyrë që siguron paqe, siguri, stabilitet dhe mundësi për të gjithë popujt në rajon, përfshirë palestinezët dhe izraelitët. Ne e pranojmë se një paqe e qëndrueshme do të jetë ajo në të cilën si palestinezët ashtu edhe izraelitët mund të lulëzojnë, me të drejtat e tyre themelore të njeriut të mbrojtura, sigurinë e tyre të garantuar dhe dinjitetin e tyre të mbrojtur.
Ne pohojmë se përparimi kuptimplotë realizohet përmes bashkëpunimit dhe dialogut të qëndrueshëm, dhe se forcimi i lidhjeve midis kombeve dhe popujve i shërben interesave të qëndrueshme të paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global. Ne e njohim rëndësinë e thellë historike dhe shpirtërore të këtij rajoni për komunitetet fetare, rrënjët e të cilave janë të ndërthurura me tokën, duke përfshirë Krishtërimin, Islamin dhe Judaizmin. Respekti për këto lidhje të shenjta dhe mbrojtja e vendeve të tyre të trashëgimisë do të mbeten në themel të angazhimit tonë për bashkëjetesë paqësore.
Ne jemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për të çmontuar ekstremizmin dhe radikalizimin në të gjitha format e tyre. Asnjë shoqëri nuk mund të lulëzojë kur dhuna dhe racizmi normalizohen, ose kur ideologjitë radikale kërcënojnë strukturën e jetës civile.
Ne jemi të përkushtuar për t'I bërë ballë situatave që nxisin ekstremizmin dhe për të promovuar arsimin, mundësitë dhe respektin e ndërsjellë si themele për paqe të qëndrueshme. Prandaj, ne angazhohemi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ardhshme përmes angazhimit diplomatik dhe negociatave, në vend të forcës ose konfliktit të zgjatur.
Ne e pranojmë se Lindja e Mesme nuk mund të tolerojë një cikël të vazhdueshëm luftërash të zgjatura, negociatash të bllokuara ose zbatimin e pjesshëm, të paplotë ose selektiv të kushteve të negociuara me sukses. Tragjeditë që kemi parë gjatë dy viteve të fundit duhet të shërbejnë si një kujtesë urgjente se brezat e ardhshëm meritojnë më shumë sesa dështimet e së kaluarës. Ne kërkojmë tolerancë, dinjitet dhe mundësi të barabarta për çdo person, duke siguruar që ky rajon të jetë një vend ku të gjithë mund të ndjekin aspiratat e tyre në paqe, siguri dhe prosperitet ekonomik, pavarësisht nga raca, besimi ose etnia. Ne ndjekim një vizion gjithëpërfshirës të paqes, sigurisë dhe prosperitetit të përbashkët në rajon, të bazuar në parimet e respektit të ndërsjellë dhe fatit të përbashkët.
Në këtë frymë, ne mirëpresim progresin e bërë në arritjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme të paqes në Rripin e Gazës, si dhe marrëdhëniet miqësore dhe reciprokisht të dobishme midis Izraelit dhe fqinjëve të tij rajonalë. Ne angazhohemi të punojmë së bashku për të zbatuar dhe mbështetur këtë trashëgimi, duke ndërtuar themele institucionale mbi të cilat brezat e ardhshëm mund të lulëzojnë së bashku në paqe. Ne jemi të përkushtuar për një të ardhme me paqe të qëndrueshme.
Donald J. Trump, President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
Abdel Fattah al-Sisi, President i Republikës Arabe të Egjiptit
Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir i Shtetit të Katarit
Recep Tayyip Erdogan, President i Republikës së Turqisë