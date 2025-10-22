Berisha publikon dokumentin: Balluku firmosi transferimin e aksioneve për Aeroportin e Vlorës nga kompania turke tek Behgjet Pacolli
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka publikuar një dokument, i firmosur nga Belinda Balluku që tregon transferimin e aksioneve per aeroportin e Vlorës nga kompania turke tek ajo e Behgjet Pacollit.
Sipas shkresës të publikuar nga Berisha, miratimi i dhënë i referohet transferimit të kuotave të zotëruara nga kompania turke “YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi” te kompania “Mabco Constructions SA”, një tjetër anëtare e konsorciumit koncesionar të projektit.
Shkresa e tranferimit te aksioneve e firmosur nga Balluku
“Njeriu nuk duhet të marrë asnjë anë, absolutisht, por i vetmi transferim aksioni në katër vite, i miratuar nga qeveria, sepse duhen miratuar nga qeveria sipas ligjit tregtar, është transferimi i aksioneve të kompanisë turke, që është bërë në shkelje të ligjit.
U lumturua Lubia, Edi Rama apo Tao nga ato aksione, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuhet”, tha Berisha.
Pjesë nga deklarata
Por fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këtë aferë megakorruptive.
Mos harroni, nuk ka një dokument ku të jetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni. Nuk ka.
Dhe tani vërsulen të gjithë.
Po ç’punë keni ju në punën midis ortakëve?
Unë i kam denoncuar, këtë Valonin nuk e kam njohur fare, kur kam denoncuar unë kam pasur parasysh Pacollin se ai ishte emri kryesor.
Dhe nuk mund të pranoja unë kurrë sigurinë për 600 mijë bileta.
Se kjo është një gjë e tmerrshme, të gjobitësh shqiptarët.
35 vjet koncesion, fitimi është 700 milionë fitimi. Parashikimi.
Por injoroje parashikimin. 10 vitet e para, shqiptarët i paguajnë koncesionarit 140 milionë për trafikun e munguar.
Besoj se çdo shqiptar e ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, por emrat e vërtetë të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritarët e tjerë.
Përgëzoj dy ish-ministrat që kanë refuzuar të firmosin jo për 140 milionë, por edhe për 120 milionë euro gjobë për taksapaguesit shqiptarë.
Gjobë e vërtetë.