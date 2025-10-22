Berisha njofton zgjedhjet për kreun e PD: Do kandidoj sërish në 2026! Gara do të jetë e hapur
Kreu i PD-së, Sali Berisha, ka konfirmuar se do të rikandiojë sërish për të qenë në krye të kësaj force politike në zgjedhjet e 2026.
Në një bashkëbisedim me gazetarët, lideri demokrat përsëriti se zgjedhjet ishin një farsë dhe statuti i PD-së, sipas tij bën fjalë për zgjedhje, e jo për farsa.
“Sigurisht pyetje është kjo”, deklaroi Berisha, teksa shtoi se gara mes kandidatëve do të jetë e hapur.
Kryedemokrati theksoi se do të jetë anëtarësia e PD-së që do të bëjë interpretimin përfundimtar.
Berisha komentoi edhe Reformën Territoriale e Zgjedhor, duke u shprehur se PD ende nuk ka një ekip të mandatuar.
Berisha: Do jetë anëtarësia e PD ajo që do i bëjë interpretimin përfundimtar do të ketë garë për kreun e PD, e hapur ama.
Do kandidoni sërish në 2026?
Berisha: Sigurisht që do jem, pyetje është kjo. Por e hapur ama, cilido.
Kë ka mandatuar PD për të qenë në krye të Reformës Territoriale dhe Zgjedhore?
Berisha: Akoma nuk kemi, do të mandatohen. Po bëhen diskutime paraprake në Komisionin e Ligjeve, natyrisht po shqyrtohen rrethanat kriteret e me radhë.
S’ka akoma një ekip të mandatuar nga ne. Sapo të qartësohet çfarë platforme do të zbatohet në punën e këtyre Komisioneve, do të marrim vendimet.