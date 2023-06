“Kepi i Tundimeve VIP”, zbulohet data kur do të fillojë emisioni i Kiara Titos

“Kepi i Vipave” nën drejtimin e Kiara Titos ka një datë transmetimi tashmë. “Vip Magazine” bën me dije se emisioni në fjalë do të startojmë të dielën e 2 korrikut në Top Channel.

Xhirimet e këtij emisioni janë bërë në Turqi, siç edhe kanë treguar foto të shumta të Kiarës dhe konkurrentëve pjesëmarrës.

Sa i përket këtyre të fundit do të jenë shumë ish-banorë të “BBV” si: Ronaldo Sharka, Keisi Medini, Jori Delli, Shpat Kërleshi, Gerti Koxha si dhe ish-konkurrent i Përputhen, Mevlan Shaba.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I ftuar në program do të jetë edhe Kristi cili do të ketë një darkë romantike me Keisin.