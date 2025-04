Sot, më 8 prill 2025, dollari amerikan, blihet me 90 lekë dhe shitet me 91.5 lekë.

Euro, blihet me 98.7 lekë dhe shitet 99.5 lekë. Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 104.5 lekë, ndërsa në shitje me 105.7 lekë.

Paundi britanik, blihet me 115 lekë dhe shitet me 117 lekë. Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 63.3 lekë, ndërsa në shitje me 64.8 lekë