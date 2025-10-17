LEXO PA REKLAMA!

Kapen "mat" 3 shqiptarët në Londër! Po transportonin 250 kg kokainë me kamion

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 20:34
Kapen "mat" 3 shqiptarët në Londër! Po transportonin

Tre shqiptarë janë arrestuar nga policia në Londër, pasi u kapën teksa po transportonin 250 kilogramë kokainë me anë të një kamioni.

BBC shkruan se kokaina e sekuestruar kap në treg vlerën e 20 milionë paund. Tre shqiptarët e arrestuar i përkasin moshës 30 vjeç. Kokiana është sekuestruar nga autoritetet britanike, ndërkohë që tre shqiptarët priten të përballen me drejtësinë.

“Pa përpjekjet e oficerëve të mi për ta sekuestruar atë, ajo do të kishte qenë në rrugët e komuniteteve tona duke ushqyer varësinë dhe duke çuar në vepra të tjera të rënda penale. Ky ishte një sekuestrim i konsiderueshëm i kokainës“, tha Andy Tickner nga Partneriteti i Krimit të Organizuar në Londër.

