Tre ditë kaos në Tiranë! Policia ‘harron’ aksionin, monopatinat qarkullojnë pa frikë!
Pas zhurmës së madhe të tre ditëve të para, kur Policia sekuestroi qindra monopatina dhe gjobiti drejtuesit, efektivët nuk janë më në terren. As dje dhe as sot, në rrugët e Tiranës nuk është parë asnjë patrullë që të ndalojë përdoruesit e monopatinave.
Aksioni, i prezantuar si një masë për sigurinë rrugore, u shua po aq shpejt sa edhe nisi, duke ngjallur dyshime nëse ishte një vendim propagandistik apo një fushatë e nxituar pa asnjë plan konkret për zbatim afatgjatë. Nga vëzhgimi i kryer gjatë të enjtes dhe të premtes në pesë pikat ku patrullat e policisë ishin stacionuar më parë për të ndaluar monopatinat, këto pika tashmë nuk ekzistojnë më.
Nga ana tjetër, përdoruesit e monopatinave kanë vijuar normalisht përdorimin e tyre. Të vetmit që e kanë pësuar nga ky aksion i beftë tre ditor I policisë kanë qenë ata përdorues që u kapën nga e hëna deri të mërkurën dhe monopatinat apo skuterët elektrikë të të cilëve u sekuestruan dhe po mbahen të bllokuar nga policia rrugore. Gjithsesi reagimi i qytetarëve dhe opinionit publik e pati me sa duket një rezultat, pasi pas të mërkurës policia rrugore është tërhequr nga bllokimet.
Burime bëjnë me dije se pritet hartimi i një drafti që do të konsultohet me publikun, për të krijuar më pas një ligj për qarkullimin e monopatinave elektrike. Sipas ligjit të ri, monopatinat nuk do të ndalohen, por do të vendosen rregulla të qarkullimit dhe kufizime të shpejtësisë.