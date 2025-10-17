LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zelensky lë pas veshjen ushtarake, Trump e komplimenton: Duket shumë bukur me xhaketë

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 20:22
Bota

Zelensky lë pas veshjen ushtarake, Trump e komplimenton: Duket shumë

Presidenti amerikan Donald Trump ka pritur në Shtëpinë e Bardhë homologun ukrainas Volodymyyr Zelensky, i cili ka zgjedhur që sërish të mos veshë rrobat e stilit ushtarak në takimin me liderin e SHBA-ve pas kritikave të disa muajve më parë.

“Mendoj se ai duket shumë bukur me xhaketën e tij”, u shpreh Trump në momentin e takimit me Zelenskyn.

Zelensky u kritikua nga një gazetar në Zyrën Ovale për mosveshjen e kostumit gjatë takimit të tij të parë me Trump në shkurt.

Presidenti ukrainas u vesh më zyrtarisht për takimin e tij të dytë në Uashington në gusht, dhe duket se e ka bërë këtë përsëri sot.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion