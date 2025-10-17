Zelensky lë pas veshjen ushtarake, Trump e komplimenton: Duket shumë bukur me xhaketë
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 20:22
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump ka pritur në Shtëpinë e Bardhë homologun ukrainas Volodymyyr Zelensky, i cili ka zgjedhur që sërish të mos veshë rrobat e stilit ushtarak në takimin me liderin e SHBA-ve pas kritikave të disa muajve më parë.
“Mendoj se ai duket shumë bukur me xhaketën e tij”, u shpreh Trump në momentin e takimit me Zelenskyn.
Zelensky u kritikua nga një gazetar në Zyrën Ovale për mosveshjen e kostumit gjatë takimit të tij të parë me Trump në shkurt.
Presidenti ukrainas u vesh më zyrtarisht për takimin e tij të dytë në Uashington në gusht, dhe duket se e ka bërë këtë përsëri sot.