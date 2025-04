“Jua shpërblefsha me pasaportën europiane”, Rama nxjerr foton e emigrantëve që kanë votuar

Që prej ditës së djeshme ka nisur votimi nga diaspora. Kryeministri Edi Rama ka ndarë foton e një familjeje që voton nga Europa për zgjedhjet e 11 majit, ku shprehet se ‘do ua shpërblej me pasaporta europiane’.

“Sa prekëse e njëkohësisht frymëzuese kjo foto kaq simbolike e një familjeje shqiptarësh të Europës, për përpjekjen tonë të përbashkët për Shqipërinë 2030.





Faleminderit me mirënjohje dhe ju’a shpërblefsha me pasaportën europiane të Shqipërisë e me një Shqipëri zonjë në Bashkimin Europian, e cila për çunin e vogël dhe bashkëmoshatarët e tij të mos jetë më kurrë një vend banorësh të dorës së dytë të Europës”-shkruan Rama.