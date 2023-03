“Ju presin surpriza të mëdha këtë të diel”, parashikimi i horoskopit për sot

Dashi

Gjatë kësaj fundjave do të përjetoni situata të veçanta. Karizma dhe vullneti juaj do ju çojnë larg. Po vijnë lajme të mëdha e shumë të reja këtë ditë.

Demi

Pak lodhje dhe moral i shurdhër për të lindurit e kësaj shenje gjatë orëve në vijim. Kalimi i Marsit në shenjën tuaj do t’ju bëjë të ndiheni pa forcë. Mos u dekurajoni shpejt pasi ky moment do të kalojë dhe do të ktheheni në formë.

Binjakët

Në këtë fundjavë pothuajse të mesit të marsit ka një ulje-ngritje në humorin tuaj. Shumë ulje-ngritje. Më mirë të bëni një pushim dhe të rimbushni bateritë tuaja.

Gaforrja

Për ju priten probleme familjare dhe disa përplasje të mundshme në vendin e punës. Mos u nxitoni, vlerësoni mirë kujt mund t’i besoni. Përdorni mirë trurin dhe duhet të keni kujdes.

Luani

Kërkimi i vazhdueshëm për të dashurin tuaj po ju bën të humbisni nga sytë pikat kyçe të jetës suaj. Përkushtimi ndaj miqësive mund të jetë një qetësues i shkëlqyer i stresit.

Virgjëresha

Gjatë orëve të ardhshme do të ketë arritje të shkëlqyera pune që do t’ju bëjnë të ndiheni të qetë me veten dhe të përmbushur. Së shpejti do të vijnë kënaqësi të reja edhe në sferën ekonomike.

Peshorja

Mos këmbëngul në rikuperimin e marrëdhënieve që janë përkeqësuar prej disa kohësh. Ajo që është thyer në të kaluarën nuk mund të rregullohet gjithmonë veçanërisht në dashuri. Jini të durueshëm dhe merruni me të.

Akrepi

Shumë gjëra po ziejnë në tenxhere këtë fundjavë. Ju nuk mund të bëni asgjë dhe nuk mund të ndryshoni asgjë. Jepini vetes kohë, zgjidhni një qëllim dhe përpiquni ta arrini atë.

Shigjetari

Lodhja nuk ju ka trembur kurrë, jeni hedhur gjithmonë në aventura të reja, por tani është koha për të ngadalësuar, edhe trupi juaj ka nevojë për pushim. Mos e stresoni veten gjatë gjithë kohës.

Bricjapi

Do ju presin surpriza të mëdha këtë të diel. Ekziston një dëshirë për të zgjeruar familjen. Kjo është një kohë e mirë për shenjën tuaj. Do ju duhet shumë guxim.

Ujori

Të dielën mos u shqetësoni shumë, shijoni jetën. Gjithmonë ka kohë për të menduar për gjërat negative. Qetësojeni mendjen tuaj dhe përkushtojuni vetes. Relaksohuni dhe shëroni shpirtin tuaj.

Peshqit

Yjet ju ftojnë të bëni pak më pak dhe më mirë sesa keni bërë në të kaluarën e afërt. Në çdo rast, përpara majit nuk do të mund të zbatoni ndryshimet që dëshironi.