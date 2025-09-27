LEXO PA REKLAMA!

Jetonte i vetëm, 70-vjeçari gjendet i pajetë në banesën e tij në Lushnje

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 12:10
Një ngjarje e rëndë është zbuluar këtë të shtunë në lagjen Loni Dhamo të qytetit të Lushnjes, ku një i moshuar është gjetur i pajetë në banesën e tij.


Viktima është identifikuar si Ali Korreshi, rreth 70 vjeç, i cili jetonte i vetëm. Mësohet se bashkëshortja dhe vajza e tij ndodhen jashtë shtetit, ndërsa ai banonte i vetëm në apartamentin e tij.

Alarmi u dha nga banorët e pallatit, të cilët njoftuan Policinë pasi nga banesa e të moshuarit kishte filluar të ndihej një erë e rëndë. Ata kishin gjithashtu disa ditë që nuk e kishin parë të dilte jashtë dhe dyshuan për më të keqen.

Shërbimet e Policisë mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe po presin ekspertizën mjeko-ligjore për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes.

 

