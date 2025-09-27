LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Arrestohet në Tiranë 37-vjeçari turk, organizoi rrjetin e prostitucionit në Durrës

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 11:40
Aktualitet

Arrestohet në Tiranë 37-vjeçari turk, organizoi rrjetin e

Policia e Durrësit, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe Komisariatin Nr. 2 në Tiranë, ka vijuar me veprime të zgjeruara hetimore në kuadër të operacionit “Space”, i nisur më 22 shtator 2025, për goditjen e një rasti të ushtrimit të prostitucionit në apartamente të përshtatura në lagjen nr. 13 të qytetit bregdetar.


Si rezultat i fazës së dytë të hetimeve, është identifikuar dhe arrestuar organizatori i dyshuar i rrjetit, një shtetas turk me inicialet I. Y., 37 vjeç, i cili u lokalizua dhe u ndalua nga forcat e Policisë në Tiranë.

Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 3 telefona celularë të cilët dyshohet se përmbajnë të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal dhe rrjetin e prostitucionit.

Operacioni “Space” nisi më 22 shtator, kur u arrestuan 3 shtetase kineze, të cilat ushtronin prostitucion në një apartament të marrë me qira në Durrës. Në të njëjtën kohë, materialet hetimore u referuan në Prokurori për 5 shtetas të tjerë të dyshuar, për përfshirje në këtë veprimtari kriminale.

Nga hetimet rezultoi se shtetasi turk I. Y. ishte personi që kishte rekrutuar gratë kineze dhe kishte organizuar vendosjen e tyre në apartamentin e përshtatur për këtë qëllim, në zonën e lagjes nr. 13, pranë bregdetit.

Materialet procedurale për shtetasin turk i janë referuar Prokurorisë së Durrësit, ndërsa hetimet po vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrjetin dhe për të identifikuar çdo bashkëpunëtor të mundshëm.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion