“Gënjeshtër makabër”/ Shpërthen Fifi: Kush janë këta njerëz që kanë kaq shumë guxim?

Lajmet e rreme që qarkullojnë në mediat shqiptare ka shqetësuar një tjetër personazh publik dhe bëhet fjalë për këngëtaren e njohur, Fifi.

Artistja e dashur e publikut shqiptar ka ndarë me ndjekësit e saj një shkrim të një portali, i cili shkruan se Fifi ka humbur 18kg mbas lindjes por në fakt ajo që ka acaruar më shumë këngëtaren është fakti se raportohet se ajo ka dhënë një intervistë për këtë gazetë online.

Duke e cilësuar artikullin një “gënjeshtër makabër”, Fifi ka sqaruar të gjithë ndjekësit e saj se nuk ka dhënë asnjë intervistë të tillë dhe se e vërteta është se ajo nuk ka humbur kaq shumë kg.

“Çfarë është kjo gënjeshtër makabre”, shkruan Fifi bashkangjitur postimit të sa saj në Instastory.

“Unë nuk kam humbur 18kg, as nuk kam përdorur kapsula she as nuk kam dhënë asnjë intervistë për këtë gazetë që nuk i gjendet linku në asnjë vend”.

“Përkundrazi unë gjatë shtatzanisë kam shtuar 18kg dhe kam hequr vetëm 12kg, ujrat e bebi apo ku di unë se nuk po futem në detaje”.

“Kush janë këta nejrëz që kanë kaq shumë guxim që të shpifin në këtë mënyrë”, përfundon artistja.