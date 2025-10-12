Java nis me kthjellime dhe vranësira kalimtare, parashikimi i motit për ditën e hënë
Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 18:42
Aktualitet
Ditën e hënë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin pa përjashtuar vranësira të pakta deri në mesatare dhe kalimtare.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare e kryesisht në atë veriperëndimorë pritet të fitojë shpejtësi 10 m/s.
Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon ido të jetë i forcës 1-2 ballë.