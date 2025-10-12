“Nuk luajtëm mirë”, Vuçiç s’e fsheh: Nuk më zuri gjumi pas humbjes me Shqipërinë
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç ka komentuar në ekipin kombëtar të Serbisë përballë me rezultatin 1-0, pas një goli të Shqipërisë nga Rey Manaj.
Vuçiç u se ishte thellësisht i trishtuar nga humbja dhe jo i zemëruar, duke theksuar se skuadra nuk shprehet duke u pritur.
“Nuk ishte një ekip i mirë, nuk luajtën mirë dhe humbën. Nuk munda të fle, jo nga zemërimi, por nga trishtimi,” tha ai.
Presidenti serb theksoi se shteti kishte ofruar të gjitha kushtet për ekipin kombëtar, përfshirë akomodimin, fluturimet çarter dhe mbështetjen logjistike, ndërsa theksoi se edhe Shqipërisë i ishte ofruar mikpritje e denjë.
“Ata i kishin të gjitha kushtet. Ne ishim mikpritës të mirë edhe për shqiptarët. Por pastaj, përkundër gjithçkaje, njerëzit nisën të kritikojnë,” shtoi Vuçiç.
Ai pranoi se nuk kishte ndjekur ndeshjen në stadium për shkak të lodhjes dhe u shpreh i zhgënjyer nga mënyra si publiku në disa raste i trajton ekipet kombëtare.
Vuçiç gjithashtu u shpreh i indinjuar ndaj fyerjeve personale që, sipas tij, i janë drejtuar në stadiume që prej vitit 2013, duke kritikuar veprimet e disa aktivistëve.