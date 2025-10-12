LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Rama fsheh shpenzimet e shtetit për të mbuluar vjedhjet”- Berisha denoncon kryeministrin: Po mban sekret thesarin

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 18:20
Politikë

“Rama fsheh shpenzimet e shtetit për të mbuluar vjedhjet”-

Kreu i PD-së, Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po fsheh shpenzimet publike për të mbuluar vjedhjet dhe abuzimet me taksat e qytetarëve.

Berisha kujton se që nga viti 2009, çdo shpenzim i thesarit ishte i publikuar online, si pjesë e një nisme globale kundër korrupsionit.

Sipas tij, vendimi për të sekretiuar këto të dhëna është një hap pas dhe një përpjekje për të fshehur abuzimet me fondet publike.

Postimi:

Shqipëria që nga 2009, kishte online çdo shpenzim të thesarit. Kjo ishte në kuadrin e një nisme botërore të luftës kundër korrupsionit. Rama tani vendos të sekretoj shpenzimet e tij me taksat e shqiptarëve, vetëm për të mbuluar vjedhjet dhe abuzimet monstruoze!

Që nga viti 2009, Shqipëria ka publikuar çdo shpenzim të thesarit në internet. Kjo ishte pjesë e një iniciative globale për të luftuar korrupsionin. Rama tani ka vendosur të klasifikojë shpenzimet e tij të parave të taksapaguesve vetëm për të mbuluar vjedhjet dhe abuzimet e tij.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion