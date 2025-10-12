“Rama fsheh shpenzimet e shtetit për të mbuluar vjedhjet”- Berisha denoncon kryeministrin: Po mban sekret thesarin
Kreu i PD-së, Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po fsheh shpenzimet publike për të mbuluar vjedhjet dhe abuzimet me taksat e qytetarëve.
Berisha kujton se që nga viti 2009, çdo shpenzim i thesarit ishte i publikuar online, si pjesë e një nisme globale kundër korrupsionit.
Sipas tij, vendimi për të sekretiuar këto të dhëna është një hap pas dhe një përpjekje për të fshehur abuzimet me fondet publike.
Postimi:
Shqipëria që nga 2009, kishte online çdo shpenzim të thesarit. Kjo ishte në kuadrin e një nisme botërore të luftës kundër korrupsionit. Rama tani vendos të sekretoj shpenzimet e tij me taksat e shqiptarëve, vetëm për të mbuluar vjedhjet dhe abuzimet monstruoze!
