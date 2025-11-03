Monika Kryemadhi paraqitet në SPAK me ‘look’ të ri, batuta me gazetarët
Ish-kryetarja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi është paraqitur këtë të hënë në SPAK në zbatim të vendimit të gjykatës për “detyrim paraqitje.
Ajo çka ra në sy ishte look-u i ri, me një model flokësh ndryshe nga ai që Kryemadhi mbante kohëve të fundit.
Ajo ka shkëmbyer batuta me gazetarët pas daljes nga SPAK, të cilët i thanë se duket se ka përfaquar modelin e këngëtarit Justin Bieber në fillimet e tij në muzikë. “Është i njëjti model por me ndryshime të tjera”, ua ktheu Kryemadhi.