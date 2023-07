“Isha në shtëpi kur ndodhi atentati”/ Sulmi ndaj banesës së Bejtjas, Valter Bami para gjykatës për masën e sigurisë

Valter Bami pritet të dalë sot në gjykatë për masë sigurie. Valter Bami i konsideruar si “i forti i Niklës” është arrestuar me akuzën për armëmbajtje pa leje, por Prokuroria e Tiranës ka dyshime se është i përfshirë në masakrën e Larushkut, ku u vra Ramazan Sino, 28-vjeç, kunati i Gentjan Bejtjas dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur.

Bejtja ndodhej në makinë me ta, por pak minuta para se të mbërrinte në vilën e tij në Larushk, ai zbriti nga makina duke i shpëtuar atentatit. Policia ka dyshime se Bami është i përfshirë në këtë ngjarje të rëndë dhe ka prova që e lidhin me masakrën. Por Valter Bami pretendon se nuk ka lidhje me ngjarjen, se ka qenë në banesën e tij kur ka ndodhur krimi.

Sa për gjurmët e barutit ka thënë se ka me leje një armë gjueti me të cilën bën qitje.

Valter Bami dhe Gentjan Bejtja janë në përplasje të forta mes tyre vitet e fundit pasi dy vëllezërit Bami kanë dyshime të forta se Bejtja mund të flasë dhe dëshmojë për shumë krime të tmerrshme që kanë ndodhur në zonën e Krujës.