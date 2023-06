Ish-i dashuri e vrau dhe e murosi/ Del përgjigjja e ADN-së: A është trupi që u gjet i Sibora Gaganit?

Trupi i cili u gjet i murosur në apartamentin në Torremolinos të Spanjës më 7 qershor, është i Sibora Gaganit.

Gjithçka pritej për një konfirmim zyrtar që ka mbërritur pothuajse tre javë më vonë: analizat e ADN-së vërtetojnë se trupi i gjetur është i të resë që u zhduk në 2014-ën.

“Testet e ADN-së, pasi janë krahasuar me mostrat e marra nga trupi i gjetur, i korrespondojnë pa asnjë dyshim Sibora Gaganit”, thonë ata.

Zbulimi ndodhi nëntë vjet pas zhdukjes së saj. Policia gjeti një trup më 7 qershor brenda një kutie druri, të vendosur pas një muri të shtëpisë ku jetonte Sibora me ish-partnerin.

Historia merr një kthesë kur Marco rrëfeu se kishte vrarë Siborën, dhe se e kishte fshehur trupin e tij pas një muri në apartamentin ku jetonin të dy në të njëjtin qytet në Malaga.

Në atë moment, fokusi kalon te apartamenti që ndodhet në zonën El Calvario. Agjentët shkuan tre herë për të konfirmuar vërtetësinë e dëshmisë. Në përpjekjen e katërt, ata arritën të gjenin trupin, raporton "Elespanol".

Pasi gjetën një ndryshim në konstruksionin e njërit prej mureve të godinës, agjentët u përgatitën për ta shembur atë dhe pikërisht aty, të rrethuar me gëlqere, gjetën një kuti druri brenda së cilës ishte trupi i një gruaje. Mbi të, një buqetë me lule dhe një çantë me një thikë të njollosur me gjak.