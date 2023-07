I nxehti afrikan ‘pushton’ Shqipërinë! Meteorologu zbulon sa pritet të zgjasë, ja qyteti që do thyejë rekord

Meteorologu Akil Osmani zbuloi detaje nga vala e të nxehtit që pritet të godasë Shqipërinë gjatë javës së ardhshme.

Osmani deklaroi se duke filluar nga dita e sotme dhe përgjatë 10 ditëve në vazhdim do të ketë një rritje të temperaturave, ku të premten termometri do të shënojë dhe 40 gradë celcius në shumë qytete në Shqipëri.

Ai tha se temperatura më e lartë pritet të shënohet në qarkun e Beratit, ku në qytetin e Kuçovë termometri mund të regjistrojë dhe 42 gradë celcius.

Ai shtoi se temperature deri në 40 gradë do të shënojë dhe Tirana, Shkodra, Fieri, Gjirokastra, Elbasani dhe Kukësi.

“Duke filluar nga sot, përgjatë 10 ditëve të ardhshme, pritet të kemi temperatura të cilat do të jenë të larta dhe shumë të larta, do të kemi ditë me temperatura në 39 apo 40 gradë celcius.

Duke ardhur drejt ditëve të fundit do të kemi degradim të valës së të nxehtit, çka do të bëjë që të temperaturat e ajrit të zbresin në vlerat 36 dhe 37 gradë celcius. Pas largimit të valës së të nxehtit ne do të kthehmi rreth vlerave normale për muajin korrik 33 apo 34 gradë.

Zonat më të prekura nga këto temperatura do të jenë qarku i Beratit, Elbasanit dhe Gjirokastrës, të cilat do të regjistrojnë temperaturat më të larta. Edhe qytete si Fieri, Tirana apo Shkodra do të shënojnë temperatura rreth 40 gradë celcius.

Bregdeti mbetet në temperatura 37-38 gradë. Në zonat malore do të ketë temperatura 34-35 gradë, me përjashtim të Kukësit që do të prekë temperatura deri në 40 gradë celcius”, tha Osmani.