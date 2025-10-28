LEXO PA REKLAMA!

Krimi në familje në Durrës/ Nëna u përpoq ta ndalonte, por i biri e vrau të atin me thikë

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 16:48
Aktualitet

Krimi në familje në Durrës/ Nëna u përpoq ta ndalonte,

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë e ndodhur sot në Durrës, ku një 25-vjeçar vrau me thikë të atin.

Gjatë momentit të krimit në banesë ka qenë e pranishme edhe nëna e autorit, e cila ka tentuar me dëshpërim të ndalojë të birin dhe ta largojë nga sulmi i dhunshëm ndaj bashkëshortit të saj. Pasi nuk ka mundur ta pengojë, gruaja ka njoftuar menjëherë policinë.

Viktima, 69-vjeçari Pjetër Kodheli, humbi jetën gjatë rrugës për në spital për shkak të plagëve të marra. Ndërkohë, autori i dyshuar, Marjan Kodheli, u arrestua pas dy orësh në një lokal në pronësi të së motrës, në zonën e Shkëmbit të Kavajës.

