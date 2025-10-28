LEXO PA REKLAMA!

Foto/ Vrau kamarierin në “Komunën e Parisit”, momenti kur i vihen prangat autorit

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 16:39
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e së martës në kryeqytet, ku kuzhinieri i mori jetën me thikë kamarierit.

34-vjeçari Indrit Ismaillari, kamerier në lokalin në zonën e Komunës së Parisit, ka mbetur viktimë pasi është goditur me thikë nga Filip Shehu, i cili punonte si kuzhinier në këtë biznes.

Ky i fundit është vënë në pranga nga policia, ndërsa në dëshminë e parë  ka thënë se janë zënë për punën.

Në foton e siguruar shihet momenti kur Filip Shehu vihet në pranga nga policia.

 

 

 

 

