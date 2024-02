Atentati në Don Bosko, Kasandër Noga bisedon me Kevi Suçin: S’është objektiv i vështirë, një ashtu e iku

Zbardhen bisedat e Kasandër Nogës dhe Kevin Suçit të zhvilluara gjatë periudhës së vitit 2021 dhe 2022 në aplikacionin “Signal” dhe “Telegram”, ku qëllimi ka qenë vrasja e Erjon Hasanbelliut në Bruksel, në Tiranë dhe ekzekutimi i tre nipave të tij, Igli Metushi, Ani Metushi, Klaudio Metushi alias Ibishi.

Noga shfaqet në këto biseda me nofkën “Fratelo” ndërsa Kevin Suçi me emrin e vetë. Ndërsa në telefon i është gjetur dhe një fotografi e Erjon Hasanbelliut, teksa qëndron në këmbë tek kafe Focus Lounge Bar në Tiranë.

Hapja e aparatit telefonik “Iphone 11” që përdorej nga Kasandër Noga në Belgjikë, ka sjellë zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë të ndodhur në 4 Janar 2022 në ambientet e kafe “Focus” Tiranë, ku mbeti i vrarë Erion Çela dhe u plagosën Blerim Çela, Edmond Crroj, Arben Dani dhe Azbi Selimaj.

Në këtë krim ku objektiv ishte Erjon Hasanbelliu, pjesëmarrës dhe organizatorë kanë qenë Kasandër Noga, Kevin Suçi alias Zeneli, vëllezërit Indrit dhe Gentian Beqiraj, Ilir Feçi dhe Roland Ahmetsulaj.

Ndërsa vijohet të punohet për identifikimin e dy personave nga Fushë-Kruja, të cilët kanë qenë njerëzit që ka kryer vrasjen.

Në komunikimet telefonike Kasandër Noga dhe Kevin Suçi, flasin me njëri-tjetrin për organizimin dhe vrasjen e Erjon Hasanbelliut në Tiranë, pikërisht në zonën e “Don Boskos”.

Noga, kishte marrë informacion të saktë se kundërshtari i tij qëndronte në Tiranë, dhe se pikërisht kishte konsumuar dy herë kafe tek bar “Focus”.

Por në pamundësi për ta vrarë Hasabelliun për shkak të ngatërrimit të objektivit, rezulton se 6 muaj më pas, në datën 11 qershor 2022, Kasandër Noga në cilësinë e porositësit, Kevin Suçi në cilësinë e gjuajtësit, kanë qëlluar në Bruksel Erjon Hasabelliun, por pa mundur ta vrasin.

Për këtë ngjarje në 31 korrik 2023, gjykata e Brukselit, ka dënuar me 15 vite burgim në mungesë Kevin Suçin dhe 15 vite burgim Kasandër Nogën.

Aparati i telefonit ka shërbyer jo vetëm për zbardhjen e kësaj ngjarje të ndodhur në Bruksel, por edhe për krimin e rëndë të ndodhur në Tiranë, ku mbeti i vrarë Erion Çela dhe u plagosën 4 persona të tjerë.

Mes shumë bisedave Kasandër Noga, i dërgon një audio-rregjistrim Kevin Suçit, duke i thënë këtij të fundit që ti ngrenë pritë Erjon Hasabelliut, pikërisht në hyrje të shtëpisë së tij në Fier. Por siç flitet problemi qëndron se grupi nuk ka një informator të brendshëm që do njoftonte për mbëritjen e Hasanbelliut në banesë.

“…Byrazer e shikon aty ku është “Tv-Kombi”, sa kalon urrën e Sheqit, po ta hapësh hartën e Fierit në google e shikon aty, e kupton dhe tani jo tek e verdha e dytë, aty e ka shtëpinë ai. Në fund të rrugës janë shinat e trenit e kupton. Mund ti zesh pozicionin dhe nga shinat e trenit atij, i gjuan tek shtëpia atij, sa bën për të hyrë. Po puna është se kush do të japë informacion, që ai po vjen për shpi, e kupton se s’kemi njeri të brendshëm…”.

Ndërkohë në një bisedë tjetër që Kasandër Noga,ia dërgon Kevin Suçit i thotë këtij të fundit se Hasabelliu nuk qëndron në “Astir” por në zonën e “Don Boskos”, tek një bar-kafe “Focus”. Noga i dërgon këtë audio-mesazh Kevin Suçit si më poshtë:

“…Jo vlla jo, srrin te Astiri fare ata…le ça Astiri mund të kenë vajtur tek ndonjë lokal andej, po vëllai i vetë kur ka pas ndenjur?Nuk kanë ndenjur ndonjerë në Tiranë ata vëlla,e kupton. Tani rrin tek një Fokus, ku mbaron rruga e “Don Boskos” që mer për në Laprakë aty, tek ajo kthesa është bërë një lokal i ri. Përballë ka një parkim është super vend, por nuk e dimë kur vete…Aty është super vend o vëlla, po se dimë tani e kupton. Nuk kemi një gjë të sakt akoma, që ta dimë o vëlla e ke fiks këtu dhe kaq…Aty më thanë se e kishin parë dy herë. Sepse djali i tezes, e ka shtëpinë pas tyre, me sa duke tai qëndron në Tiranë, në shtëpinë e tij dhe del për të pirë kafe aty.”.

Pak çaste më vonë sërisht Kasandër Noga i dërgon një audio-regjistrim Kevin Suçit, duke i pohuar se:

“…Nuk është objektiv i vështirë burrazer. E kupton se atë po e pe në rrugë, trak i vetë në anësore, bërrrr një ashtu dhe iku mbaroi. Puna është si do dalim në përballje, e kupton…?"

Biseda vijon me audio-regjistrimin ku Kasandër Noga dhe Kevin Suçi pasi flasin për pamundësinë e gjetjen së Geron Hasanbelliut, ai i dërgon këtë mesazh zanor.

“…Po atë mendoj o vlla, se tani skanë çfarë bëjnë në Gusht në Tiranë. Në Tiranë spo del më ai. Në Fier e kishin pa e kupton, nuk e di vëlla e kupton të shofim…”.

Të dy së bashku mendojnë se Hasabelliu gjatë periudhës së Gushtit ka shkuar në Sarandë për pushimet e verës dhe se duhet ta kapnin aty.

“…do folur pak me Armandon se andej nga Saranda rri barba, mos e mer vesh barba, ku rri ku do vej. Ai mos vete në Sarandë ndonjë ditë, e kupton edhe i rrjedh informacioni, që ka ardhur filani në filan vend…”

Por sërish Kasandër Noga shfaq skepticizëm tek një person që e thërrasin “Barba”, duke e porositur Kevin Suçin që të ketë kujdes nga Barba. Noga i dërgon këtë audio-mesazh Kevin Suçit duke i thënë se:

“…Burrazer se tani u kujtova, do pas kujdes tashi tek Barba, se mu kujtua që Barba ka muhabet me këta ngaqë është bërë me Burakun dhe me Taton, dhe ky ka ndenjtur me ata…”.

Gjithashtu një tjetër audio-regjistrim që i dërgon Kasandër Noga, Kevin Suçit në aplikacionin “Telegram” është si më poshtë:

“…Fratelo nuk e di tani sa e vërtet është por tani një informacion unë e kam. Unë jam i bind për vete, se ai personi që ma dha është shumë i afërt me Fushë-Krujsit edhe unë ngaqë po kërkoj grupe për vete më tha, i thash o vlla bëjmë ndonjë punë, më tha mua e kam shumë mirë me ata tha por kam frik se po ti them tha për atë tëndin do na e dekonspirojnë, se ai i joti rri me Indritin edhe tha këta çunat kanë bërë këto dy porosit e fundit i kanë bërë për Indritin, atë në “Kodër Kamëz” dhe atë te “Astiri” e paskan bërë këta të Fushë-Krujës vlla e kupton…".

Ndërkohë pas kryerjes së goditjes me armë në ambientet e “Bar Fokus” në Tiranë, Kasandër Noga rezulton të ketë filmuar veten me telefon duke parë ngjarjen live, teksa raportohej në një televizion informative Shqiptar, në pritje për të mësuar emrat e viktimave.

Ky fakt del nga këqyrja manuale, në kategorinë "Videos" ndër të tjera u gjend një regjistrim video ku shfaqet Kasandër Noga në ambientet e një banese, duke filmuar veten, dhe në sfondin mbrapa tij duket televizori që po jep lajmet, duke raportuar për ngjarjen e ndodhur në një lokal në rrugën “Don Bosko”, Tiranë.

“…Shoku si kalove, ja në shpi jam vlla po shof këtë, ça bën ti mirë je, se kam merak për ty vlla e kupton, edhe po shof ca ngjarje këtu po nuk po jep emra…”.