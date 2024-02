Samiti BE-Ballkani Perëndimor, Rama: Mundëson mbështetje të re për 6 vendet e rajonit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në pritje të punimeve samiti BE-Ballkani Perëndimor, ku në fokus do të jetë plani i ri i rritjes.

Në një postim në ‘Facebook’ Rama thekson se ky plan do të mundësojë një mbështetje të re për gjashtë vendet e rajonit.

“MIRËMËNGJES

dhe me veçantinë e një tjetër dite, ku Shqipëria mikpret Samitin e Ballkanit Perëndimor me BE për Planin e Ri të Rritjes, i cili do të mundësojë një mbështetje të re për gjashtë vendet e rajonit tonë, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë”, shkruan Rama.