I lidhur me mafian shqiptare dhe kartelet e kokainës në Ekuador, arrestohet shefi i njohur i kuzhinës italiane
Një shef kuzhine i njohur në Sulmona të Italisë, zona e L’Aquila, është arrestuar në Ekuador si pjesë e një karteli të kokainës dhe për lidhje me mafian shqiptare në të dy vendet.
I arrestuari është Panfilo Colonico, i cili u prangos në shtëpinë e tij në Ekuador, në Samborondon, katërqind kilometra larg kryeqytetit, Quito. Sipas hetuesve, Colonico ka lidhje me mafian shqiptare atje.
Ky dyshim e shtyu policinë të kontrollonte shtëpinë e shefit të kuzhinës që kishte në pronësi edhe një restorant atje, ku u gjetën kartëmonedha të falsifikuara. Ai akuzohet për pastrim parash, falsifikim dhe lidhje me organizatat kriminale shqiptare.
Colonico bëri bujë ndërkombëtare edhe dy vjet më parë, kur u rrëmbye nga një komando i armatosur, i maskuar si oficerë policie i rremë, në qershor 2023. Benny C., (nofka e Colonico-s) u rrëmbye nga restoranti i tij, “Il sabore mio”, në Guayaquil, Ekuador.
Rrëmbimi ndodhi nën vëzhgimin e kamerave të sigurisë në restorantin e tij. Rrëmbimi zgjati gjashtë ditë, me Ministrinë e Jashtme italiane në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet ekuadoriane, duke refuzuar të dorëzohej ndaj kërkesës së rrëmbyesve për shpërblim. Ai u kthye në restorantin e tij, për habinë e të gjithëve, duke dalë nga një taksi. Dy anëtarë të komandos u arrestuan, informon media italiane.
Benny C., u zhvendos në Ekuador në mars të vitit 2020, duke mbërritur nga Kanadaja, ku kishte punuar para se të godiste pandemia.
Në janar të vitit 2023, disa muaj para rrëmbimit të tij, pati një të shtënë pranë restorantit të tij, të cilën ai vetë e përshkroi në Instagram si grabitje, por që burimet lokale raportuan se ishte një larje hesapesh për pagesat e papaguara të kamionçinës.
Sipas hetuesve, kapja e shefit të kuzhinës nga Sulmona mund të jetë vendimtare në hedhjen dritë mbi rrjetet ndërkombëtare kriminale aktive në Ekuador dhe veçanërisht lidhjet e tij me mafian shqiptare atje dhe më gjerë.