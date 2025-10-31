I qeshur me pranga në duar Veliaj futet në Gjykatën Kushtetuese! Si duket ish kryetari i bashkisë pas 8 muajsh në qeli
Për herë të parë që pas 10 shkurtit kur edhe u arrestua, sot (31 tetor) Erion Veliaj është shfaqur publikisht, pasi ai merr pjesë në një seancë në Gjykatën Kushtetuese, ku do të shqyrtohet ankimi i tij për shkarkim nga kryetari i bashkisë së Tiranës.
Me pranga në duar, i qeshur dhe duke përshëndetur gazetarët ai është futur brenda ambienteve të Kushtetuese.
“Mbante pranga në duar! Pyetjes nëse Rama ka shkelur Kushtetutën nuk pati mundësi ti përgjigjej përshëndeti me dorë gazetarët dhe operatorët përpara se të futej në Kushtetuese”.
Veliaj u nis nga burgu i Durresit, rreth ores 09:00 i shoqëruar nga forca policie dhe mbërriti në ambientet e gjykates në oren 09:30.