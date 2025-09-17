LEXO PA REKLAMA!

I arrestuar në Londër për drogë e pastrim parash, Prokuroria e Kukësit sekuestron pasuritë e familjarëve të Fation Dautit

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 12:32
Aktualitet

I arrestuar në Londër për drogë e pastrim parash, Prokuroria

Prokuroria e Kukësit sekuestron pasuritë e familjarëve të shtetasit Fation Dautit, i akuzuar për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

Ky shtetas, i arrestuar nga policia Metropolitane e Londrës për veprën penale të “Vrasjes mbetur në tentativë”, ka qenë në hetim edhe nga Agjensia Kombëtare kundër Krimeve në Angli për veprën penale “Trafik droge” dhe “Pastrim parash”.

Pas masës së sekuestrimit të mëparshëm ndaj pasurive të tij, Prokuroria ka konfiskuar edhe pasuritë e familjarëve të tij, konkretisht:

– Pasuria e llojit “Njësi” me sip. 100m2;

– Pasuria e llojit “Truall” me sip. 64m2 dhe “ndërtesë” 64m2; si dhe

– Pasuria nr. 7/285-N3, me sipërfaqe 30m2.

Ky vendim vjen si pjesë e masave të ndërmarra nga drejtësia shqiptare për goditjen e pasurive të përfituara nga veprimtaritë kriminale.

 

