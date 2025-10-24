“Histori suksesi në mjekësinë shqiptare”, Rama: Hiqet masa tumorale tek pacienti, 51-vjeçari rifitoi shikimin
Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 15:01
Aktualitet
Kryeministri Edi Rama ka ndarë lajmin se mjekësia shqiptare ka arritur një histori suksesi, duke hequr një masë tumorale tek një pacient.
Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shkruan se në në QSUT, nën drejtimin e Prof. Artur Xhumarit, ekipi i neurokirurgjisë trajtoi me sukses një rast kompleks.
Falë profesionalizmit të mjekëve, 51-vjeçari rifitoi shikimin dhe u përmirësua ndjeshëm.