Hetimi për vrasjen e pronarit grek dhe shqiptarit merr kthesë të papritur, pistë e re për autorët e vërtetë
Hetimi për vrasjen e dyfishtë në Finikounda, ku u ekzekutua pronari grek dhe miku i tij shqiptar, ka hyrë në fazën më intensive, ndërsa të dhëna të reja po ndryshojnë drejtimin e hetimeve.
Sipas burimeve hetimore, prokurorja e çështjes ka tashmë në dispozicion analizat e komunikimeve nga shtatë telefona celularë, që lidhen në kohë me natën e ngjarjes, si edhe me ditët para dhe pas vrasjes, midis Mesinisë dhe Athinës.
Sipas raportimit të Kostas Gazoulis në emisionin Newsroom të ERT News, zbulimet e reja nga heqja e sekretit telefonik pritet të hedhin dritë mbi kontradiktat që janë vërejtur në dëshmitë e dy 22-vjeçarëve që ndodhen në paraburgim.
Autoritetet po përqendrojnë tani vëmendjen te mundësia e ekzistencës së një nxitësi, që mund të ketë udhëhequr ngjarjen.
Avokatja Katerina Fragaki, e cila ka qenë për vite me radhë përfaqësuese ligjore e biznesmenit 68-vjeçar dhe tashmë përfaqëson mbesën e tij, theksoi se prioriteti i familjes është zbulimi i plotë i të gjithë personave të përfshirë.
“Klientja ime nuk beson se autorët janë vetëm dy 22-vjeçarët.
Motivi, sipas vlerësimit tonë, është thjesht financiar, për shkak të pasurisë së madhe të viktimës,” deklaroi ajo.
Znj. Fragaki la të kuptohet për përfshirjen e mundshme të personave nga rrethi familjar, duke theksuar:
“Ka indikacione se nxitësi mund të vijë nga vetë familja.”
Ndërkohë, disa pyetje kyçe mbeten ende pa përgjigje: kush shtypi këmbëzën dhe ku ndodhet arma e krimit, e cila nuk është gjetur ende.
“Shpresoj që arma të gjendet, sepse mund të çojë në prova thelbësore. Jam e bindur se në fund asgjë nuk do të mbetet pa zbuluar,” tha avokatja.
Hetimet po vijojnë gjithashtu për skuterin që autorët përdorën për t’u arratisur, i cili po ashtu nuk është gjetur. Autoritetet janë në posedim të një videoje që tregon njërin nga të dyshuarit në stacionin e autobusëve të Kifissos, disa orë pas ngjarjes.
Sipas burimeve të fundit, policia tashmë ka një pasqyrë më të qartë të motiveve dhe personave të përfshirë, por hetimi mbetet i hapur.
Pjesë pas pjese, mozaiku i kësaj ngjarjeje tragjike po plotësohet, ndërsa hetuesit përpiqen të zbulojnë kush qëndron realisht pas vrasjes së dyfishtë që tronditi Mesininë.