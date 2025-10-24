LEXO PA REKLAMA!

Tragjedi në Indi/ Autobusi përfshihet nga flakët pas përplasjes me motoçikletën, 25 viktima dhe dhjetëra të plagosur

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 14:32
Bota

Tragjedi në Indi/ Autobusi përfshihet nga flakët pas

Të paktën 25 persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në Indi, pasi një autobus u përplas nga një motoçikletë dhe u mbulua nga flakët.

Mediat vendëse raportojnë  se zjarri përfshiu autobusin ku u bllokuan dhjetëra pasagjerë përgjatë autostradës.

Sipas një zyrtarit të lartë të policisë, motoçikleta u përplas nga pas me autobusin dhe ngeci nën të, duke shkaktuar shkëndija që ndezën rezervuarin e karburantit të autobusit.

“Disa pasagjerë arritën të thyenin dritaret dhe të hidheshin jashtë, por të tjerë fatkeqësisht u dogjën përpara se ndihma të mbërrinte për ta”, njoftoi policia.

Autobusi, me 44 pasagjerë, po udhëtonte nga Hyderabad në Bengaluru. Shumica e udhëtarëve ishin në gjumë në momentin e përplasjes. Shoferi tentoi të shuante zjarrin, por flakët u përhapën me shpejtësi.

Kryeministri indian, Narendra Modi, shprehu ngushëllimet e tyre për familjet e viktimave.

