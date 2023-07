Hap pas hapi, publikohet VIDEO: Ja se si nëndetësja "Titan" shpërtheu në fund të oqeanit

Thuajse një muaj pas tragjedisë së nëndetëses Titan, që u mori jetën 5 personave, ëhstë publikuarn jë video që tregon saktësisht se si anija u shkatërrua në thellësi të oqeanit.

Video ëhstë publikuar në adresë e You Tube, me emrin AiTelly dhe në të tregohen me detaje shpërthimin, duke treguar se si dhe pse nëndetësja, e destinuar për të eksploruar rrënojat e Titanikut, u shkatërruar.

Nëndetësja Titan humbi komunikimin me anijen e saj mbështetëse të dielën, më 18 qershor, gjatë një zbritjeje në rrënojat e Titanikut 12,500 këmbë nën sipërfaqe. Ditë më vonë, mbeturinat e saj u gjetën. Thuhej se kishte pësuar një 'shpërthim katastrofik'.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Turistët që ndodheshin në bord, Hamish Harding, 58 vjeç, Shahzada Dawood, 48 vjeç dhe djali i tij Suleman Dawood, 19 vjeç, piloti i Marinës Franceze Paul-Henry (PH) Nargeolet dhe CEO i OceanGate, Stockton Rush, vdiqën të gjithë në zhytës.