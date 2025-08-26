Me SIGAL dhe siguracionin KASKO, udhëtimi juaj bëhet më i sigurt
Çdo drejtues automjeti papritur mund të bëhet pjesë e një aksidenti rrugor. Vetëm shërbimi i ambulancës raporton mesatarisht 13 aksidente në ditë. 300 aksidente me dëme të tjera mendohet se ndodhin çdo ditë.
Sigurimi i detyrueshëm, i njohur si TPL, mbulon vetëm dëmet e shkaktuara te palët e tjera.
Po dëmet në makinën tuaj, në rastet kur jeni shkaktar i aksidentit, kush i paguan?
Ato riparohen vetëm me shpenzime vetjake sepse siguracioni TPL nuk i mbulon.
Këto shpenzime, për shkak të rritjes së çmimeve, janë shpesh të kripura dhe destabilizojnë financat e kujtdo.
A ka një zgjidhje? Për të mbuluar këtë kosto të riparimit të mjetit tuaj, dhe jo vetëm këtë, SIGAL ofron sigurimin KASKO.
KASKO është sigurim vullnetar, i cili mbulon vetë mjetin nga rreziqet e përcaktuara në kontratë dhe të zgjedhura nga klienti.
Në SIGAL, KASKO nis nga modeli më i thjeshtë ose mbulimet bazë, që përfshijnë:
dëme aksidentale në rrugë,
thyerje xhamash,
dëme në parkim nga mjete të tjera,
shërbimin AUTOSOS,
mbulimin e të gjitha rreziqeve të mësiperme edhe jashtë Shqipërisë
SIGAL ofron edhe mbulime të tjera shtesë, sipas nevojave dhe kërkesës së klientit. Një tjetër lloj mbulimi është dhe opsioni FULL KASKO.
Në këtë opsion përveç mbulimeve bazë të radhitura më sipër, përfshihen edhe këto mbulime shtesë:
zjarri, rrufeja, shpërthimi,
katastrofat natyrore,
vjedhja totale e mjetit,
dëmtimet nga akte keqdashëse,
sistemi i monitorimit me GPS.
Çmimi i kontratës së sigurimit KASKO në SIGAL llogaritet sipas kërkesës së klientit dhe në SIGAL mund të përllogaritet online, shpejt dhe lehtë, duke nisur nga vetëm 160 euro në vit.
Adresa ku mund ta kryeni këtë përllogaritje është kjo:
https://sigal.com.al/sigurimet-e-automjetit/sigurimi-kasko/kalkulatori-kasko/
Siguracioni KASKO, mjafton që dëmi të jetë i mbuluar në kontratë, të raportohet në kohë dhe të dorëzohet i plotë dokumentacioni i duhur, pa ndërmjetës dhe në kohë rekord në zyrat më të afërta të SIGAL ose online, kompania do të dëmshpërblejë konform ligjit dhe me korrektësi.
SIGAL INSURANCE GROUP besnikërinë dhe korrektesën ndaj klientit i çmon mbi gjithçka:
Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti, sipar raportit zyrtar të AMF, SIGAL theu TAVANIN e rekordeve në historinë e tregut të sigurimeve në vend, ku pagoi mbi 11.2 milionë euro dëme të rreth 12 mijë përfituesve.