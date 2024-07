Hajdutë serialë/ Tre shqiptarë përfundojnë në pranga, në grabitje u përfshi edhe një grua

Tre shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë italiane. Bëhet me dije se Policia e Shtetit ka kryer një hetim intensiv ku si pasojë ne pranga ranë shqiptarët ndërsa për një grua që vepronte si roje, është vendosur arrest shtëpie. Siç raportohet hetimi nisi pas vjedhjes në një apartament në lagjen Orti të Alessandria në verën e vitit 2023 dhe përfshiu stafin e Seksionit të Krimeve të Pronave të Skuadrës Fluturuese, të cilët gjithashtu nëpërmjet aktiviteteve teknike monitoruan lëvizjet e disa shtetasve shqiptarë tashmë të njohur për vepra të ngjashme kriminale.

Sakaq më 24 qershor përfunduan në burg tre shqiptarë të moshës 28, 20 dhe 19 vjeç, ndërsa gruaja që vepronte si roje gjatë vjedhjeve u caktua në arrest shtëpie. Të arrestuarit, të cilët shpesh përdornin makina me qira dhe iu drejtuan ndihmës së bashkatdhetarëve që sapo kishin ardhur në territorin italian dhe pa shtëpi të qëndrueshme, treguan një lëvizje të madhe në zonë, aq sa ishin përgjegjës edhe për vjedhjet në provincat e Cuneos, Brescia dhe Bergamo. Lëvizjet e vazhdueshme të të dyshuarve e bënë kompleks aktivitetin, por tashmë janarin e kaluar agjentët e Skuadrës.



Fluturuese kishin arritur të arrestonin të dyshuarit në flagrancë, pas një vjedhjeje të një shtëpie në Novara. Kërkimet rezultuan me gjetjen e mallrave të vjedhura, telefonave celularë dhe materialeve të tjera të dobishme për hetimet. Në lidhje me tetë vjedhjet e shtëpive të kryera midis nëntorit 2023 dhe janarit 2024,gjyqtari hetues i Alessandria dha masën e sigurimit të përmendur më sipër. Bashkë me të arrestuarit janë referuar edhe dy shtetas shqiptarë me profile të mitur në Autoritetin Gjyqësor: njëri prej tyre i është nënshtruar detyrimit për paraqitje në Policinë Gjyqësore, masë e cila ende nuk është kryer pasi subjekti nuk është vënë në dijeni.