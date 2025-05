Grabiti shitësen dhe dyshohet se tentoi ta përdh*nonte, kush është autori i kërkuar

Një ngjarje e rëndë është shënuar ditën e djeshme në lagjen nr.2 të qytetit të Sarandës.

Një person, nën kërcënimin e thikës, ka arritur të grabisë nga shitësja e një dyqani konfeksionesh, një sasi prej 60.000 lekë të reja. Veprimet e agresorit nuk kanë mbetur me kaq, pasi ka ushtruar dhunë ndaj të resë 26-vjecare dhe dyshohet se ka tentuar të kryejë edhe marrëdhënie seksuale me dhunë me të.

Policia ka arritur të identifikojë dhe shpallë në kërkim autorin e dyshuar, i cili rezulton me precedentë të shumtë penale për raste të ngjashme.

Ai është Jorgo Kumaraku alise Leonard Kumaraku, 48 vjec, nga fshati Livadhja i Bashkisë Finiq, përdorues i lëndëve narkotike.

Kumaraku, në vitin 2007 ka grabitur duke kërcënuar me armë lodër punonjësen e kazino “Perla” në Sarandë, ngjarje për të cilën është dënuar me 5 vjet burg. Në vitin 2008 atij i është gjetur në qeli një celular, për të cilin ka dhënë deklaratë të rreme sikur e kishte futur në qeli një polic i paraburgimit Sarandë.

Ky i fundit u arrestua por u la i lirë pasi u zbulua gënjeshtra e Kumarakut, duke bërë që ky i fundit të dënohej me 6 muaj burg. Në shtator 2013 me një pistoletë lodër dhunoi dhe grabiti punonjësen e kazino “Admiral” ne Sarandë.

Një dite pas ngjarjes së Sarandës, dhunoi dhe grabiti me pistoletë lodër punonjësen e një kazinoje tek Ura e Lumit në Gjirokastër. Në vitin 2022 u dënua me 1 vit e 4 muaj burg per “kanosje” dhe “prodhim dhe mbajtje pa leje te armeve te ftohta”, pasi kanosi pranë një bankomati banke punonjësen e një zyre private në Sarandë.

Në korrik 2023 u arrestua për vjedhje në një hotel në fshatin Livadhja të Bashkisë Finiq. Kumaraku është përdorues narkotikësh dhe i dënuar në Greqi për “trafik narkotikësh”