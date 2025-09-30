Ankimi i Veliajt kundër shkarkimit, reagon Gjykata Kushtetuese: Kemi regjistruar padinë, po e shqyrtojmë
Gjykata Kushtetuese ka reaguar sot lidhur me ankimimin që ka bërë ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj lidhur me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe Qeverisë për shkarkimin e tij nga detyra.
Në një njoftimit të shkurtër, Kushtetuesja bën të ditur se e ka regjistruar kërkesën.
“Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barasvlershme me njoftimin publik”, thuhet në njoftimin e Kushtetueses.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, kryeministria njoftoi zyrtarisht Presidencën për vakancën e krijuar në Bashkinë e Tiranës dhe pesë bashki të tjera, duke i kërkuar kreut të shtetit caktimin e datës së zgjedhjeve.