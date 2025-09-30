LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ankimi i Veliajt kundër shkarkimit, reagon Gjykata Kushtetuese: Kemi regjistruar padinë, po e shqyrtojmë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 13:29
Aktualitet

Ankimi i Veliajt kundër shkarkimit, reagon Gjykata Kushtetuese: Kemi

Gjykata Kushtetuese ka reaguar sot lidhur me ankimimin që ka bërë ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj lidhur me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe Qeverisë për shkarkimin e tij nga detyra.

 

Në një njoftimit të shkurtër, Kushtetuesja bën të ditur se e ka regjistruar kërkesën.

“Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barasvlershme me njoftimin publik”, thuhet në njoftimin e Kushtetueses.

Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, kryeministria njoftoi zyrtarisht Presidencën për vakancën e krijuar në Bashkinë e Tiranës dhe pesë bashki të tjera, duke i kërkuar kreut të shtetit caktimin e datës së zgjedhjeve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion