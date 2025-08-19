Mbushi makinën me karburant duke përdorur para false, arrestohet 25-vjeçari në Korçë
Një i ri është arrestuar në Korçë pasi u kap duke përdorur një kartëmonedhë të falsifikuar për të furnizuar automjetin me karburant.
Pas kallëzimit të bërë nga punonjësi i pikës së karburantit, specialistët e Hetimit të Krimeve Ekonomike dhe Financiare nisën hetimet dhe identifikuan shtetasin K. B., 25 vjeç, banues në Korçë.
Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia sekuestroi disa kartëmonedha të dyshuara si të falsifikuara, si dhe katër pasaporta të 25-vjeçarit, të cilat ai kishte deklaruar të humbura.
Materialet procedurale u referuan Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.